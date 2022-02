Condò: “Inter, miglior partita della stagione. Deve capire però che…”

Le considerazioni del noto opinionista negli studi di Sky Sport dopo la sconfitta dell'Inter con il Liverpool

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la cocente sconfitta dell'Inter con il Liverpool questa sera al Meazza. Ecco le sue parole: "L'Inter è stata all'altezza della situazione, è mancato solo il gol e non è poco. Ha perso immeritatamente, in molti dei suoi elementi e collettivamente ha giocato la miglior partita della stagione. L'Inter deve capire che se fa una bellissima partita per 70 minuti e comunque esce sconfitta per 2-0, è il segnale che manca qualcosa. Questo qualcosa non so se va reperito sul mercato o nel lavoro dell'allenatore, ma qualcosa manca".