Condò: “L’Inter è entrata in questo finale di stagione con una missione. Con Spalletti…”

Prima del fischio d’inizio di Inter-Bologna, dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha parlato del momento che stanno attraversando i nerazzurri. Queste le dichiarazioni del giornalista: “La vittoria di Parma? Quando ottieni una vittoria che non hai meritato, può essere un segnale di forza, la grande squadra vince anche quando non è in grande condizione. È stata una vittoria che ha suturato quella piccola ma grave ferita che si era aperta dopo il pareggio col Sassuolo. L’Inter è entrata in questo finale di campionato con una missione in testa: vincere tutte le partite. Ci sono molti discorsi in questo momento sull’Inter, io dico che dopo 29 partite l’Inter l’anno scorso aveva 2 punti di vantaggio sulla quinta, oggi ne ha 16. L’Inter di Spalletti, che non ha fatto male, ha ottenuto due quarti posti qualificandosi alla Champions all’ultima giornata. Questa è un’Inter che si è qualificata con largo anticipo alla Champions. Il problema fondamentale è che a inizio stagione abbiamo detto che se quest’anno ci sarà una squadra che romperà le scatole alla Juventus, sarà l’Inter“.

(Sky Sport)