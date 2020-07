Inter-Bologna, le formazioni UFFICIALI: torna Brozovic! Conte punta sulla LuLa con Eriksen

Vincere, per confermare il grande momento dopo il 6-0 inflitto al Brescia, e per accorciare e portarsi a un solo punto dalla Lazio, che al momento occupa il secondo posto in classifica. L‘Inter di Antonio Conte di motivazioni ne ha eccome in questo caldo pomeriggio a San Siro contro il Bologna. Per battere la squadra di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore nerazzurro punta nuovamente sulla coppia d’attacco Lautaro-Lukaku, con Alexis Sanchez pronto a subentrare. Alle loro spalle, torna dal primo minuto Christian Eriksen. La grande novità è rappresentata dal ritorno in campo dall’inizio di Marcelo Brozovic, dunque completamente ristabilito dal problema muscolare che lo aveva lasciato fuori nelle ultime partite. Nemmeno in panchina Barella, alle prese con noie muscolari. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi. Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-3-3-): 28 Skorupski; 14 Tomyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks; 21 Soriano, 8 Dominguez, 30 Schouten; 7 Orsolini, 99 Barrow, 10 Sansone. A disposizione: 1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Bonini, 11 Krejci, 13 Bani, 24 Palacio, 25 Corbo, 26 Juwara, 29 Cangiano, 32 Svanberg, 34 Baldursson. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Fiorito, Di Mero.

Quarto Uomo: Ghersini.

VAR e Assistente VAR: Di Paolo, Ranghetti.