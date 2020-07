Condò: “L’Inter ha diritto di avere rimpianti. Lautaro? Dopo lockdown è l’ombra di se stesso”

Paolo Condò, prima di Inter-Napoli, è tornato sulla ormai nota frase di Antonio Conte dei giorni scorsi “il secondo è il primo dei perdenti“. Il giornalista è convinto che l’allenatore nerazzurro abbia pronunciato quelle parole per motivare la sua squadra in vista del finale di stagione:

“Il secondo è il primo dei perdenti? Credo sia una frase per motivare la squadra. Chiaro che l’Inter ha diritto e dovere di avere dei rimpianti. Ma, se riuscisse ad arrivare seconda e ad avere un bell’agosto in Europa League, chiuderebbe con un bilancio positivo. La LuLa prima del lockdown è stata la coppia d’attacco più efficace, dopo è tornato solo Lukaku, mentre Lautaro è l’ombra di se stesso. Per Conte è stato naturale schierare Lautaro“.

(Fonte: Sky Sport)