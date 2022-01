Condò: “L’Inter è andata nettamente al di là delle previsioni. Liverpool? È ora che…”

Dalle colonne di Repubblica il giornalista commenta la prima parte di stagione della squadra nerazzurra

Un'estate vissuta sulle montagne russe, non ha scalfito le certezze dell'Inter. La squadra e Simone Inzaghi, bravo a dare continuità e aggiungere del suo, non sembrano aver risentito delle partenze eccellenti. Dalle colonne di Repubblica, Paolo Condò commenta la prima parte di stagione della squadra nerazzurra. "Da novembre a Natale l’Inter ha dato una potente scrollata alla classifica, come lo scalatore che parte a metà salita, raggiunge e supera i fuggitivi e imprime alla corsa un ritmo capace di cuocere i rivali. Nel paesaggio esangue che si è lasciata dietro resiste, ammaccato ma non ancora staccato, il solo Milan".