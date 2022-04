Condò: “L’Inter si riprende quello che aveva perso nel derby. Milan rimane deluso”

Della vittoria dell'Inter a Torino contro la Juventus ha parlato sul Corriere della Sera il giornalista Paolo Condò

L’ ultimo scontro diretto del campionato — ed è un po’ presto, siamo appena alla 31esima —ha espresso una sentenza semplice al termine di una gara molto più complicata: per lo scudetto sono rimasti in tre. L’Inter si è riguadagnata il diritto di crederci grazie a una vittoria che si “vede” bene in classifica, ma che promette un booster psicologico persino più importante. La Juve, invece, chiude lo spioncino che aveva silenziosamente riaperto, consapevole che i disastri d’autunno la inchiodavano al punteggio pieno da qui alla fine. Se ci aggiungete la vittoria del Napoli a Bergamo, il Milan che va in campo stasera per ristabilire le distanze è un po’ il deluso di giornata, perché ieri sperava di scrollarsi di dosso le due inseguitrici a ridosso, e questo non è successo. Occhio, il calendario del suo finale prevede qualche asperità in più.