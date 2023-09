Condò: “Inter a velocità tripla rispetto alle altre. Sembra il Napoli di un anno fa”

"La buona notizia per il Milan è che per molti mesi non ci sarà più questo confronto con l'Inter", ha commentato Condò

"L'Inter sembra il Napoli dell'autunno dell'anno scorso, fila a velocità tripla delle altre. Ci sono già 5 punti sul Napoli. C'è un complesso non so se di Pioli verso Inzaghi ma sicuramente di questo Milan verso questa Inter. La buona notizia è che per molti mesi non ci sarà più questo confronto, così il Milan potrà crescere. Ha anche una necessità assoluta di trovare un episodio positivo ad inizio partita, ogni derby dopo 4, 5 o 7 minuti il campo va in pendenza verso l'Inter"