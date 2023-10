In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria dell’Inter col Salisburgo in Champions

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria dell’Inter col Salisburgo. “Il gol di Sanchez è importantissimo, tutti abbiamo un po’ il sospetto che l’Inter sia corta davanti, al di là di Arnautovic ecco. I rincalzi davanti non sono al livello degli altri per me. Il fatto che Sanchez abbia segnato vuol dire che non devono per forza giocare Lautaro e Thuram ecco”.