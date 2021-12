Condò: “Inter, strappo come la scorsa stagione. Napoli? Per Spalletti una novità”

Le considerazioni del giornalista dopo i risultati dell'ultimo turno di campionato

Paolo Condò, nel suo editoriale di oggi su Repubblica, ha commentato la classifica di Serie A dopo l'ultimo weekend di campionato. Queste le sue considerazioni: "L'Inter transita sotto il traguardo d’inverno in una situazione che ricorda lo strappo decisivo della scorsa stagione: in febbraio scavalcò il Milan e subito dopo lo staccò vincendo il derby. Stavolta ha approfittato del ko rossonero col Napoli, in coda a una gara che Spalletti vince dopo 5 minuti nella modalità propria di partite così flagellate di assenze. Chi segna per primo si pone in controllo, e può imporre il suo ordine alla frenesia di chi deve recuperare.