Condò: “Inter, velocità esemplare. Inzaghi, a settembre non l’avremmo detto”

I nerazzurri battono 2-0 lo Spezia grazie al gol di Gagliardini nel primo tempo e al rigore di Lautaro nella ripresa

Paolo Condò, nel suo editoriale per Repubblica, ha elogiato la prestazione dell'Inter: "La velocità del pallone giocato dall'Inter, esemplare in occasione del gol di Gagliardini, è uno dei valori che stanno indirizzando il campionato. Tutte le squadre, comprese le meno ricche di qualità, sono organizzate in modo da rendere faticoso il guadagno di pochi metri di campo a chi è migliore di loro. La tecnica serve appunto a far girare rapidamente il pallone, aprendo smagliature nei dispositivi difensivi fino a strapparli a forza di incursioni: Gagliardini — 13° marcatore della stagione interista, un volume di fuoco ampio oltre che potente — è l'esecutore materiale di una giocata collettiva pensata ed eseguita a un ritmo europeo.