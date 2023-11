Condò: “Inter, vinto a Bergamo giocando e soffrendo. Juve, muro invalicabile”

Così il giornalista: "Basterà per competere con l’Inter? Forse no, e non sempre rinuncerà in modo così scientifico, ma intanto tutte le altre viaggiano ben lontane"

La Juve ha vinto ieri a Firenze senza giocare ma anche senza soffrire, perché a dispetto dei sessanta fra tiri, cross e tentativi vari non c’è mai stato un momento, se non forse nell’ultimo scorcio del primo tempo, in cui la Viola è sembrata vicina al pareggio. La Juve ha brevettato un muro difensivo invalicabile: un gol lo trova sempre — ha i solisti per farlo — poi ieri ha chiuso la Fiorentina nella sua metà campo (la sua della Juve) togliendo ai pesci viola l’acqua in cui nuotare. Basterà per competere con l’Inter? Forse no, e non sempre rinuncerà in modo così scientifico, ma intanto tutte le altre viaggiano ben lontane. E questo per Allegri è già un risultato".