Condò: “Inter in finale grazie alle scelte di Inzaghi. Lukaku? Con tutto il rispetto per Dzeko…”

"L'Inter è arrivata in finale grazie alle scelte di Inzaghi, a partire dalla promozione di Onana in porta che diamo tutti per scontato ma che non lo era. La delusione per il Milan per aver perso dall'Inter non deve inquinare il ragionamento, è normale che c'è amarezza per la rivale, non per il cammino. Se oltre alla semifinale di Champions c'è il quarto posto, la stagione è positiva. Più che altro, negli ultimi 4 derby, 4 sconfitte e 0 gol: questo è la cosa che mi domanderei se fossi in Pioli o Maldini, una tale persistenza nei risultati"