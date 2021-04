Condò: “Italia? Mancini portavoce di una richiesta condivisa da tanti”

Le parole del giornalista a proposito della possibilità di estendere la rosa invocata dal commissario tecnico azzurro

Nel suo editoriale per Repubblica dopo la vittoria dell'Italia contro la Lituania, Paolo Condò si è focalizzato su un aspetto in particolare.

Queste le sue considerazioni: "Roberto Mancini si è reso portavoce di una richiesta condivisa da numerosi ct, quella di ampliare la rosa dei 23 per non farsi azzoppare da eventuali positività nel corso dell’Europeo. L’Uefa è possibilista perché la richiesta è sensata, resta da capire se si salirà a 25 o si andrà addirittura oltre. L’allargamento sarebbe particolarmente utile per l’Italia perché dietro alla ventina di giocatori ormai sicuri c’è una fascia di almeno cinque/sei giocatori in grado di aggiungere tanto in determinate situazioni.