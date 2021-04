Inter, Conte ritrova 5 uomini chiave: subito tampone e poi defaticante. Gli esiti…

La Pinetina si ripopola. Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo, il tecnico ieri ha riabbracciato 5 giocatori

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per loro subito tampone – gli esiti arriveranno oggi – e poi allenamento defaticante personalizzato. "Da oggi torneranno a disposizione di Conte per preparare la volata finale. Con un solo obiettivo: riportare in casa Inter un titolo dopo dieci anni di astinenza".