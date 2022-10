Condò: “Inter qualificata al 90%: prestazione memorabile. Lautaro l’anima della squadra”

"L'Inter ha fatto una prestazione memorabile quasi come quella del 2010, stasera l'Inter ha ribattuto colpo su colpo, una grande partita. L'Inter è oltre il 90% in ottica qualificazione, basta battere il Plzen. Onana? Ha bisogno degli insegnamenti che gli può dare Handanovic, si vede che ci sono cose buone e ha atletismo ma ci sono cose da correggere. Lautaro? Rappresenta l'anima dell'Inter, anche a Liverpool tenne viva l'Inter fino all'ultimo, un'Inter abbastanza indecifrabile, 4 sconfitte in Serie A con squadre che stanno sopra, quando arriva la Champions, questi inferni, tira fuori il meglio di sè, a Liverpool non andò bene perché erano in 10, stasera hanno tirato fuori questo 3-3 ma sono sempre stati loro avanti, hanno gelato i tentativi del Barcellona, è strano, è incoerente che in campionato patisci contro le squadre forti ma contro le forti in Coppa fai queste partite. E non c'è Lukaku. Gol Lautaro? Un gol da manuale attaccante egoista, bisognava fare sponda Dzeko"