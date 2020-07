Condò: “Lautaro? Al momento non è nei pensieri del Barça. Mi è stato raccontato…”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Bologna, Paolo Condò ha parlato dell’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Il giornalista sottolinea le difficoltà economiche del club blaugrana e soprattutto i dissidi interni: “Il Barcellona non metterà mai quei soldi sul piatto. È sempre un grande se perché a Barcellona c’è un grande casino. Lo scambio Arthur-Pjanic ha scoperchiato una realtà di bilancio difficilissima. Io so che comunque la prima scelta è sempre Neymar, prima scelta anche di Messi. L’idea che possano prendere anche Lautaro mi sembra piuttosto strana. A Barcellona c’è una congiura di palazzo che riguarda direttamente la presidenza. Mi è stato raccontato che dietro a tutto questo ci potrebbe essere anche il desiderio di Guardiola di tornare subito, ma non lo potrebbe fare con questa dirigenza. Io credo che Lautaro per il momento, finché c’è questa situazione, sia non il primo ma nemmeno il terzo dei loro pensieri. Sarebbe importante che Lautaro se ne rendesse conto, è ancora giovane“.

(Sky Sport)