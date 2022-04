Condò: “L’Inter si è riappropriata dello status di favorita. La sensazione è che…”

L'analisi del giornalista: "La verifica della giornata numero 32 è stata superata in modo squillante dall'Inter, che ha battuto il Verona di Tudor"

Ebbene, la verifica della giornata numero 32 è stata superata in modo squillante dall'Inter, che ha battuto il Verona di Tudor grazie a una freschezza, atletica e di gioco, imprevedibile. Non in queste proporzioni, almeno, perché il booster psicologico della vittoria sulla Juve era stato considerato un potente plus per la volata, ma non si vincono le partite di solo morale. La sensazione è che il ciclo di lavoro settimanale, ormai sedimentato dopo l'eliminazione dal Liverpool, abbia ridato fiato a Barella e lucidità a Dzeko.