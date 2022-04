L’algoritmo di Sky – Ecco classifica finale di Serie A e i punti delle prime tre

A sei partite dal termine del campionato (sette per l'Inter) Sky Calcio Club propone la previsione della classifica finale secondo diversi criteri

Daniele Vitiello

L'Inter è tornata potenzialmente prima dopo il pareggio del Milan a Torino, ma manca ancora troppo per la bandiera a scacchi in Serie A e restare concentrati è assolutamente d'obbligo. Prima di tutto, perché c'è ancora una gara in sospeso da affrontare e superare nel verso giusto, e poi perché nelle restanti sei giornate i punti a disposizione possono ancora riscrivere le gerarchie e spostare l'inerzia più volte.

Le previsioni però in giro si rincorrono. In particolare, vi riportiamo quella proposta da Sky Calcio Club grazie ad un algoritmo che tiene in considerazione più parametri contemporaneamente. Secondo l'emittente satellitare, l'Inter tra tre turni, a metà del percorso quindi (e con il recupero già archiviato), sarà a quota 75 punti, davanti al Milan (73) e al Napoli (70).

Nel programma di approfondimento di Fabio Caressa, ovviamente, si sono pronunciati anche sulla classifica finale. L'ordine, sempre secondo l'algoritmo, non cambierà: Inter prima, Milan secondo, Napoli terzo. I punti? 82 per la squadra di Inzaghi (collezionandone 16 sui 21 disponibili), 79 per quella di Pioli, 77 invece gli azzurri di Spalletti, con un margine per tutte e tre di più o meno 2 punti. Il ricorso a qualsiasi gesto scaramantico è più che legittimato.