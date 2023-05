Condò: “Per il Milan fondamentale andare in vantaggio, ma non è mai successo con Inzaghi”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così prima del derby tra Inter e Milan di Champions League: "Stasera è record d'incasso e il denaro incassato dovrebbe risolvere grandi problemi finanziari per il bilancio di quest'anno: nessuna delle due si aspettava di ricevere così tanti premi Uefa e tutti questi incassi. Stasera per il Milan sarebbe fondamentale andare in vantaggio, ma non è mai successo in nessuno dei derby giocati contro Inzaghi".