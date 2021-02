Condò: “Conte, 2 mosse decisive. Una ha reso Lukaku incontenibile. L’altra ha un nome preciso”

Antonio Conte determinante per la vittoria dell'Inter contro la Lazio. Ne è convinto il giornalista Paolo Condò

"L’Inter è andata in testa alla vigilia del periodo in cui giocherà meno o molto meno delle sue rivali. Ragionando con occhio lungo l’Inter è diventata una credibile favorita. È successo in coda a una delle partite di livello più alto del torneo, perché la Lazio ha posto problemi reali, risolti con una mossa tattica di Conte molto riuscita (Perisic su Lazzari) e un baricentro basso che ha dato a Lukaku tanto campo in cui correre, situazione nella quale ieri non era contenibile".