Fame Conte, la missione: “Sfruttare un suo grande dolore per portare lo scudetto all’Inter”

Dopo la vittoria contro la Lazio, l'Inter è la nuova capolista. E lo scudetto può arrivare grazie a un grande dolore di Conte

La grandissima vittoria contro la Lazio regala all'Interla vetta della classifica della Serie A. Manca ancora molto alla fine del campionato, è vero, ma arrivare al derby davanti a tutti è sicuramente una grossa iniezione di fiducia per i nerazzurri. Che inseguono lo scudetto, e che sono pronti a fare di tutto per raggiungerlo. Primo fra tutti, Antonio Conte, che non ha ancora smaltito il grosso dolore per l'eliminazione dalle coppe europee, ma che è pronto a sfruttare questo 'incidente' per non farsi rimontare più. Scrive il Corriere della Sera: