Condò: “Mourinho? Secondo me quando gli è arrivata la proposta della Roma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha detto la sua sul ritorno in Italia di Mourinho :

"Il precedente è identico rispetto a Capello. Quando Capello vince 4 scudetti al Milan e 1 al Real, accetta la Roma che non aveva la vittoria nel DNA. Scatenò entusiasmo popolare che io ho risentito oggi, la gente oggi dice: 'Se viene lui, abituato a vincere o competere, allora vuol dire che la società vuole ambire ad alto livello'".

"Mourinho è un mito ed è un allenatore insieme, il mito è straordinario e oggi l'abbiamo assaggiato. Da allenatore da un po' zoppica, ha vinto l'Europa League con lo United ma poi non è andato bene al Chelsea o al Tottenham. La Roma ha avuto un senso del tempo perfetto, con la Premier aveva chiuso la sua parabola. I proprietari della Roma sono facoltosi e seri, secondo me lui li ha baciati in fronte quando gli è arrivata la proposta".