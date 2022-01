Condò: “Inter, con la Lazio vittoria di non trascurabile valore. Le altre sanno che…”

Una vittoria dal valore non trascurabile. Paolo Condò su Repubblica fa le sue considerazioni in merito al successo dell'Inter

"La prima missione del 2022 interista va a buon fine non senza complicazioni, memento del prossimo mese (abbondante) di ostacoli alti. La Lazio era il primo — e pure l’unico ad aver raccolto tre punti all’andata — e ha venduto cara la pelle (...). L’Inter si è così riportata in testa malgrado la gara in meno, ristoro psicologico di non trascurabile valore visto che alle sue spalle si sono messe a correre. Conoscono il calendario. Sanno che il momento per provarci è questo".