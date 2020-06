Condò: “Inter, abbordabili le prime 8 in campionato. E da quanto mi è arrivato all’orecchio…”

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così di Napoli-Inter, match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia:

“E’ difficile da prevedere, da quanto mi è arrivato all’orecchio l’Inter ha fatto una preparazione per replicare la partenza. Partì all’inizio con 6 vittorie consecutive, l’Inter avrà 8 partite abbordabili, nelle quali una Inter che va dritto per dritto può fare anche 24 punti e riavvicinarsi. Se vince con la Samp arriva a 6 punti dalla Juve e a 5 dalla Lazio… Conte li ha preparati per fare questo filotto e lo vedremo dalla Coppa Italia”.