Condò: “Inter? Col Real 4 sconfitte in 14 mesi: la gerarchia viene sempre fuori”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha commentato così la sconfitta dell'Inter ai danni del Real Madrid: "L'Inter ha messo sotto il Real all'andata, oggi non l'ho vista mettere sotto i Blancos: ci sono 4 partite tra le due squadre negli ultimi 14 mesi e sono 4 vittorie del Real. Non sono un caso. Sono arrivate in condizioni diverse, ma in un modo o nell'altro la gerarchia viene sempre fuori. Il piccolo rimpianto è l'occasione di Perisic che ha fatto un tiro molto pericoloso nel primo tempo".