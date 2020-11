Condò: “Inter, la scommessa di Conte ha un nome. Eriksen? Non capisco se stia cercando di…”

Sono stati giorni difficili per l’Inter di Antonio Conte. Il pesante ko contro il Real Madrid in Champions League a San Siro aveva fatto addensare delle nubi minacciose sui nerazzurri e sul loro allenatore, messo pesantemente in discussione. Dopo le rassicurazioni di Marotta, però, l’Inter è tornata a reagire, portandosi a casa una grande vittoria da un campo difficile come quello del Sassuolo. A Sky Sport, Paolo Condò ha detto:

QUALCOSA E’ SUCCESSO – “La miglior Inter della stagione, a pochi giorni dalla peggiore. Qualcosa è successo. Si usa sempre il luogo comune del furore quando si parla di Conte, ma io userei altri termini: decisione e determinazione. Oggi l’Inter è entrata in campo che sapeva esattamente cosa fare, dove colpire. Appena il Sassuolo non è stato perfetto, i nerazzurri hanno colpito e la partita è stata in discesa. Ma ha giocato con la stessa determinazione per tutti i 90′”.

SCOMMESSA – “Conte? La sua scommessa all’Inter è una: portare i suoi migliori a farli diventare funzionali al 100% con il suo calcio. Con Eriksen ci sono poche speranze, ora bisogna farlo con Hakimi”.

MEDAGLIA – “Gagliardini è una delle medaglie che Conte si può appuntare sul petto di questa gestione. Quando è arrivato, Gagliardini era in lista di trasferimento. Con pazienza, si è dimostrato all’altezza dell’Inter”.

ERIKSEN – “Non capisco se Conte stia cercando in qualche modo di recuperarlo, se si aspetti da lui un segno, oppure se stia cercando di fargli capire che il tempo è per lui finito”.

(Fonte: Sky Sport)