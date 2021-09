Condò: “Inter, non è un brutto pareggio ma troppe occasioni fallite. I giocatori sentono…”

Il giornalista ha commentato quanto accaduto a Kiev tra Shakhtar Donetsk e Inter nella seconda giornata del Gruppo D

Ancora una mancata vittoria europea per l'Inter di Simone Inzaghi che, dopo la sconfitta a San Siro contro il Real Madrid, non va oltre lo 0-0 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk . La strada verso gli ottavi di finale resta complicata, dunque. Paolo Condò a Sky ha commentato così il risultato in Ucraina:

TROPPE OCCASIONI SPRECATE - "In un contesto di gara in cui è stato più lo Shakhtar a comandare il gioco, le occasioni migliori le hanno avute i nerazzurri. L'Inter, che ha fatto 20 gol nelle prime 6 gare di campionato, è ancora a secco dopo le prime due in Champions League. Male gli attaccanti: Dzeko e Lautaro hanno fallito chance importantissime. La Champions va via molto rapidamente. Il pareggio di oggi è un brodino che tiene a galla l'Inter, ma è un peccato. L'Inter in questi ultimi anni è cresciuta, ma in Champions League non ha ancora raccolto i frutti di questa crescita".