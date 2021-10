Condò: “Inter, pareggio deludente in Champions: mi aspetto reazione. L’anno scorso…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Inter, Paolo Condò ha presentato così il match del Mapei Stadium

"L'Inter ha ottenuto un risultato deludente a Kiev, quindi mi aspetto una reazione. L'anno scorso contro il Sassuolo è stato un momento chiave della stagione. Conte cambiò qualcosa e trovò la chiave. Da lì è partita la cavalcata che portò la squadra a vincere lo scudetto. Defrel? Credo sia quello più adatto a giocare negli spazi, è più veloce. Insostituibili nell'Inter? Lautaro e Brozovic, ma anche Skriniar, in condizione straordinaria. C'era chi sosteneva che l'Inter di quest'anno fosse più forte di quella dell'anno scorso. Questa rosa può bastare per vincere lo scudetto. Non bisogna mai dimenticare però la difficoltà della situazione".