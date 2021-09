Condò: “Italia, caso aperto. Sta emergendo un problema di efficacia offensiva”

Caso aperto. Paolo Condò, sulle pagine di Repubblica, analizza così i problemi in attacco dell'Italia di Roberto Mancini

"L’Italia ha dominato tre quarti di gara, concedendo qualcosa soltanto nel confusionario finale, ma in questa ripartenza post-Europeo sta emergendo un problema di efficacia offensiva. Il cammino verso il prossimo grande torneo deve servire ad annotare i problemi per risolverli in tempo utile. E se alla pessima percentuale di realizzazione vista contro la Bulgaria fa seguito questo 0-0 di Basilea, il caso è aperto".