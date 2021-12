Condò: “Inter squadra in missione. Scudetto può essere solo il primo passo”

Gli ottavi di finale, dopo 10 anni, sono già realtà, ma c'è ancora qualcosa da conquistare, in questo girone di Champions, per l'Inter

Gli ottavi di finale, dopo 10 anni, sono già realtà, ma c'è ancora qualcosa da conquistare, in questo girone di Champions, per l'Inter di Simone Inzaghi. In palio al Bernabeu contro il Real Madrid, infatti, c'è il primo posto nel gruppo D. Paolo Condò, intervenuto a Sky, ha detto: