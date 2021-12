GdS – Marotta sceglie 3 acquisti per il 22-23: uno per reparto. L’Inter riparte con questi nomi

Un presente roseo, una base su cui costruire un futuro ancor più importante, in cui dare continuità a un progetto vincente

Un presente roseo, una base su cui costruire un futuro ancor più importante, in cui dare continuità a un progetto vincente. L'Inter , in corsa alla grande per tutti gli obiettivi stagionali, guarda alla prossima stagione, dal punto di vista del mercato. Beppe Marotta, infatti, avrebbe già scelto un acquisto per reparto per la prossima stagione, uno per reparto. Scrive Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport:

"Marotta e Ausilio hanno già individuato un possibile rinforzo per ruolo, in modo da sapere dove dirottare i fondi derivanti da eventuali cessioni. In difesa è seguito Malang Sarr, classe 1999, di proprietà del Chelsea dove però non sta trovando molto spazio. Per il centrocampo piace Giulio Maggiore dello Spezia, mentre in attacco le attenzioni sono rivolte su Julian Alvarez del River Plate. L’impressione comunque è che ogni movimento in entrata sia subordinato ad uno in uscita".