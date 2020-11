Condò: “Real-Inter? Ne passa solo una delle due in virtù dei risultato. Domani firmo per il pari”

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport, ha parlato della sfida di domani sera tra Real e Inter:

“Conte e Zidane me li immagino per tanti altri anni sulle panchine. Conte ha dato una risposta molto rivelatrice nelle sue dichiarazioni: ‘a volte il talento si nasconde dietro la fatica e non era il caso di Zidane‘, ci ho letto tante cose anche di attualità in questa frase di Conte. Lui chiede atteggiamento agonistico di primissima qualità. Zidane chiede quello che era lui in campo, un allenatore che sa parlare ai suoi fuoriclasse. Real e Inter assieme è difficile che passino, Borussia e Shakhtar hanno fatto risultati e una delle due passerà. Io per l’Inter firmerei per un pareggio. Valdebebas è un meraviglioso campo d’allenamento dove il Real è abituato a giocare lì. Io il pareggio domani lo firmo”.