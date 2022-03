Condò: “A Inzaghi spetta una scelta: rinuncia a Gosens o difesa a 4?”

Il giornalista ha parlato della vittoria dell’Inter con la Salernitana e del possibile utilizzo di Gosens e Perisic con la difesa a 4

“Primato ancora virtuale del Milan, in realtà, visto che l’Inter si mantiene a una distanza sufficiente per sentirsi in testa col recupero di Bologna in tasca. Dopo le fatiche proposte dal calendario asimmetrico, e pagate più del previsto per colpa di un organico limitato, Inzaghi stavolta ha ricevuto una grossa mano dal calendario stesso. La Salernitana è così attardata da dover cercare ovunque il colpo da tre punti, i pareggini le servono a poco: così è partita in tromba pure a San Siro, ha sprecato in avvio una palla-gol cantata (Verdi!), per poi venire inesorabilmente stesa. Partite del genere sono autentici Live Aid per attaccanti in crisi, e infatti i tre gol di Lautaro uniti ai due di Dzeko hanno rianimato un reparto che nelle ultime quattro gare era andato in bianco”.