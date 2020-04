Condò: “Chi rischia qualcosa non vuole giocare, chi può migliorare sì. Tutto ciò non è serio”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato delle discussioni in atto in Italia per la data della ripresa del campionato e le varie posizioni dei club:

“La Lega non riesce a essere al livello della FA. Tutti quelli che rischiano qualcosa non vogliono giocare, tutti quelli che vogliono migliorare la classifica vogliono giocare. Tutto questo non è serio. Serve un’organizzazione complessiva. In Premier c’è un ente collettivo, non ci sono scelte individuali”.