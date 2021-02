Condò: “Inter-Lazio interessante. Per Conte ultimo scontro combinato: da lì in poi…”

Tra le pagine dell’edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista e commentatore di Sky Sport, ha analizzato così l’ultima giornata di campionato, soffermandosi sulla corsa scudetto: “Il Crotone sparisce, il Milan va col pilota automatico mascherando un po’ di delusione: era un turno nel quale poteva sperare in un nuovo allungo, e invece Inter e Juve s’erano portate avanti col lavoro malgrado impegni più consistenti. Inter-Lazio di domenica sarà molto interessante perché Simone Inzaghi si giocherà la chance di rientrare a pieno titolo nel giro-scudetto. Per Conte, invece, si tratterà dell’ultimo sforzo combinato: da lì in poi giocherà una partita alla settimana, lo scenario ideale per i suoi cicli di lavoro, come ha già dimostrato alla Juve e al Chelsea”.