Il focus del giornalista sul clima che si respira in Serie A e tra Lega e Federazione in questo momento

"Immaginate un grande condominio nel quale tutti (o quasi) i proprietari di appartamento utilizzano le parti comuni per sperimentare esplosivi". La metafora scelta da Paolo Condò serve per descrivere il clima che si respira oggi in Lega Serie A. Lo ha raccontato nel suo editoriale per Repubblica: "Una bomba scoppia nell’atrio d’ingresso, candelotti di dinamite rotolano lungo le scale, all’ascensore viene appiccato il fuoco, le cantine sono piene di granate. Quanto ci metterà quel condominio a collassare su se stesso, seppellendo gli inquilini e togliendo loro — ma troppo tardi per uscirne senza danni — l’illusione di essere più furbi dei vicini? Ecco, il calcio italiano è da tempo quel condominio, e gli scricchiolii che si avvertono vengono coperti da botti sempre più rumorosi. E rovinosi".