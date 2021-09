Condò: “L’Inter subisce più tiri? Problema di filtro. Shakhtar formazione imprevedibile”

Il giornalista ha parlato prima della gara tra i nerazzurri e gli ucraini valida per la seconda giornata del girone di CL

Paolo Condò, a Skysport, ha parlato della vittoria dell'Inter del Triplete, cominciata proprio dopo una vittoria all'ultimo minuto a Kiev: «Tre punti dopo tre giornate certo non si pensava che l'Inter potesse vincere la Coppa. Poi col tempo il lavoro di Mourinho e la consapevolezza che danno certe vittorie in extremis c'è stato un decollo dell'Inter».

Il giornalista, sulla gara di questa sera ha aggiunto: «Gli avversari dell'Inter in questo inizio stagione arrivano più facilmente al tiro? Credo sia un problema di filtro e non dei difensori. Ma questa squadra crea di più. Il gioco delle fasce influenza il tipo di partita da giocare. Gli ucraini sono una squadra di difficile lettura. In Europa League contro i nerazzurri presero cinque gol, pochi mesi dopo fanno due 0-0 con l'Inter e poi battono il Real due volte, andata e ritorno. Si tratta di una squadra brasiliana. Hanno esportato tantissimi talenti: li prendono giovani. Queste squadre una volta prendevano i grandi campioni, adesso invece prendono i giovani brasiliani di talento e li fa crescere. Questa formazione è imprevedibile».