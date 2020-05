Condò: “Simoni aveva stile anche nel sopportare le critiche. Rigore con la Juve? Ricordo la sua rabbia”

Ieri l’Inter e tutti gli appassionati di calcio hanno detto addio a Gigi Simoni. A Sky Sport il giornalista Paolo Condò ne ha tracciato un profilo:

“Simoni mi trattò non da debuttante ma da professionista. Simoni era uno che si fermava in sala stampa fino a che l’ultimo dei ragazzini dell’ultima radio privata non aveva esaurito l’ultima domanda. E questo anche all’Inter. Aveva stile anche nel sopportare le critiche. Il rigore con la Juve c’era, va detto, non è detto che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto col rigore, ma è stato sicuramente un momento centrale. Ricordo la sua rabbia e la sua delusione come di uno arrivato tardi alla sua chance e che la vedeva fallire per altri motivi”.