Condò: “Inter-Sanchez? Non credo molto al suo riscatto. Conte? C’è stata una cena che…”

Un’ottima Inter, con un grande 4-0 inflitto alla SPAL, sale al secondo posto nella classifica di Serie A. A Sky Sport, Paolo Condò ha analizzato così la prestazione offerta dai nerazzurri al Mazza di Ferrara:

“L’Inter ha vissuto 4 giorni tremendi, tra il Bologna e il Verona. Poi Conte ha rilasciato delle dichiarazioni accese, che lasciavano presagire qualche regolamento di conti. C’è stata una cena alla Pinetina che forse è stata decisiva. Ritengo che l’allenatore e la squadra si siano scambiati delle parole importanti. C’è stato un momento di tensione, che non sarà semplice mantenere. Non credo molto al riscatto di Sanchez, a meno che non si spalmi l’ingaggio nel giro di quattro anni. Non esiste né in cielo né in terra che la quarta punta dell’Inter guadagni 10-12 milioni all’anno. Per il campionato è tutto in mano alla Juventus. Ma intanto l’Inter vinca a Roma per mettere pressione. Se avesse fatto il pieno in queste 8 partite sarebbe in testa al campionato. Ci sono dei rimpianti“.

(Fonte: Sky Sport)