Condò: “Inter deve andare ai quarti: serata cruciale. Male in Serie A? Ho una mia teoria”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così prima di Porto-Inter di Champions League: “Questa serata per l’Inter è cruciale. Stasera è importante per il bilancio stagionale. Vedo l’Inter staccata di 18 punti dal Napoli, non la vedo seconda. E vedo il Milan nella stessa situazione, però i rossoneri sono già ai quarti di finale di Champions League. L’Inter deve farlo, andando ai quarti stasera.