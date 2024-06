Dopo il pareggio contro la Polonia per uno a uno, Didier Deschamps ha parlato della partita della Nazionale francese spiegando che ha scelto di non far giocare Griezmann e Thuram. «Sono scelte diverse rispetto alle prime formazioni che ho mandato in campo, tutto qui. Non c'è niente da interpretare. Ci sono otto-nove giocatori che dovevano giocare tutte e tre le fare, poi ho anche altre opzioni e non necessariamente devo impiegare lo stesso sistema. Non mi adatto all'avversario ma cerco sempre di mettere in campo la formazione più pericolosa dal primo minuto. Per me non è un problema, so cosa Griezmann può fare, questa è solo una scelta. Anche Marcus Thuram non è partito titolare e può succedere anche ad altri giocatori», ha spiegato il ct francese.