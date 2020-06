Della partita pareggiata dall’Inter e dell’occasione sprecata dai nerazzurri col Sassuolo ha parlato il giornalista Paolo Condò a Sky Sport:

“Il turnover abbia scoperto giocatori non all’altezza dei titolari. Eriksen non ha ripetuto la prestazione contro la Samp. È un campione e non ho dubbi su di lui. Questa squadra è destinata a brillare quando brilla Eriksen“.