Condò: “VAR? Pochi errori, ma canea decuplicata. Sarebbe divertente se…”

Si continua a parlare di arbitri e VAR. La conferenza stampa di Gianluca Rocchi è stata occasione ieri per fare il punto dopo il girone d'andata. Il designatore, nel suo bilancio, ha spiegato i veri errori fino a questo momento, restringendo il campo a 8 episodi. Su questo si concentra Paolo Condò nel suo commento per Repubblica di oggi. Si legge infatti: "Il bilancio arbitrale del girone d’andata parla di 8 errori certificati, ovvero sfuggiti sia all’arbitro in campo che a quello al video. Non sono pochissimi (anche perché la metà di questi strafalcioni è fresca, ultimi quattro turni), ma gli sbagli corretti dal Var, molti di più, confermano che la squadra arbitrale, quando si comporta appunto da squadra, funziona.

Come si scrisse il giorno della sua introduzione, però, i pochi errori “raddoppiati” dal mancato intervento al video scatenano una canea decuplicata, perché convincono il tifoso — manicheo per definizione — della cattiva fede di chi giudica. Era un pericolo previsto, che certo non mette in discussione l’esito felice dell’apertura alla tecnologia: siamo già al settimo anno, il tempo passa in fretta quando ci si diverte.