Presente negli studi di Sky sport, Paolo Condò ha parlato della lotta scudetto e dell’arrivo di Arturo Vidal all’Inter. Questo il commento del giornalista: “L’Inter è una squadra che deve lottare per lo scudetto e l’Atalanta è una squadra che deve pensare di poterlo fare. Vidal per Conte è tutto. È stato descritto come un tecnico rasserenato dall’arrivo di questo giocatore che a livello di energia e mentalità porterà moltissimo“.

(Sky Sport)