Antonio Conte, durante la conferenza stampa di inizio anno, ha parlato anche dell’arrivo di Arturo Vidal, suo autentico pupillo, dal Barcellona. Parole al miele per il cileno. “Arturo sta bene, fisicamente in buone condizioni. Tatticamente, ha già giocato con me ma qui stiamo facendo cose nuove rispetto al passato con lui. Si sta inserendo bene, è un giocatore intelligente. Ha grande mentalità”