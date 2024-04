Conference League, la Fiorentina batte il Viktoria Plzen e vola in semifinale

Vittoria casalinga per la squadra di Vincenzo Italiano dopo il pareggio per 0-0 nel match d'andata

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si ripete anche quest’anno. I viola arrivano in semifinale di Conference League eliminando il Viktoria Plzn nel doppio confronto dei quarti. Decisivo il 2-0 firmato da Gonzalez e Biraghi ai supplementari, con gli ospiti in dieci, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Il risultato giova all’intero movimento e aumenta le possibilità di portare cinque squadre in Champions l’anno prossimo.