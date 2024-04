"Ho un gruppo di ragazzi straordinari. Si allenano alla grande, e sanno che ho bisogno di tutti. Come subentrati siamo la seconda squadra che fa goal. Non ho un goleador di riferimento".

"Da quando siamo usciti dal limbo delle ultime tre posizioni dobbiamo alzarci e continuare. Non dobbiamo sentirci sazi, perchè il calcio è bello, ma tremendo. Siamo una buona squadra. La lotta non è conclusa".

