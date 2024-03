Acerbi, Inter infastidita prima e poi confortata dalle immagini. La linea…

L'Inter attendeva la sentenza della Procura continuando a seguire la sua linea su quanto accaduto. Infastidita dalle dichiarazioni rilasciate dal calciatore all'arrivo a Milano in Stazione, la società aveva chiesto e ottenuto un confronto con lui. Il difensore ha comunque continuato a ribadire di non aver mai insultato nessuno. Soprattutto di non aver usato parole razziste contro l'avversario che nel frattempo era tornato ad accusarlo sui social. Acerbi ha continuato a portare avanti la sua versione dei fatti, sulla quale non ha mai titubato, neanche di fronte agli uomini della Procura e che ha portato, in assenza di prove, alla mancata punizione.