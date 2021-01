Inter, cambio di strategia: congelata la partenza di Pinamonti, sarà lui la quarta punta

Andrea Pinamonti non lascerà l’Inter in questa sessione di mercato: l’attaccante classe ’99, nonostante le tante richieste, resterà a Milano. Cambio di strategia da parte della dirigenza nerazzurra che, constatata l’impossibilità di investire per un rinforzo in avanti, ha deciso di congelare la partenza del giovane bomber. Così scrive Tuttosport: “Il club nerazzurro ha deciso di congelare la possibile cessione di Andrea Pinamonti che era chiesto da Benevento e Crotone: al momento, la quarta punta rimane lui“.