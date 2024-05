Consigli: “Abbiamo sofferto da squadra. Fortunati perché l’Inter è forte. Purtroppo…”

Al termine di Sassuolo-Inter, Andrea Consigli ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Abbiamo sofferto da squadra, abbiamo fatto delle cose dal punto di vista morale che in altre partite non abbiamo fatto. Una vittoria che ci dà respiro, ma non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo soffrire e lottare su ogni pallone, purtroppo non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo lottare alla morte per ogni pallone. Ho visto anche un po' di fortuna perché l'Inter è forte, oggi ci è andata anche bene. Purtroppo me la godo poco perché siamo penultimi, però ci dà modo di vivere ancora".